Українська
$ 27,76
32,6
  1. Последние новости Украины

На Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе

28 июля, 14:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У Зеленского не считают обстрелы системным явлением

Неоднократные срывы пророссийскими боевиками нового перемирия на Донбассе могут быть вызваны "автономностью" подразделений противника.

Реклама

Об этом в Офисе президента Украины заявили в комментарии "РБК-Украина". При этом в ОПУ заметили, что новые обстрелы на Донбассе – это одиночные явления, поэтому сейчас речь не идет о системной стрельбе.

"Причины этой стрельбы очевидны – некоторая автономность незаконных вооруженных формирований, чье командование не всегда сразу понимает важность прекращения огня или выполняет определенные провокационные функции, или даже человеческий фактор, когда человек с той стороны не может справиться с эмоциями", – отметили в ОП.

На Банковой заявили, что на случай дальнейших обстрелов есть решение в рамках Трехсторонней контактной группы. Подгруппа по безопасности должна оценить причины, интенсивность несистемного огня и предложить действенные меры наказания.

В тренде
Украину снова накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пригрозил боевикам : ВСУ не будут бездействовать при необходимости дать адекватный ответ.

Реклама

Также напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают два дня подряд .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики провокации перемирие на востоке Офис президента

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудили
Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудилиУкраина
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на Украину
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на УкраинуПолитика
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевикамиПолитика
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на Донбассе
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на ДонбассеПолитика
Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок
Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду (видео)Запорожье
Журналист о тактике России на Донбассе: Нарушает перемирие, подрывает авторитет Зеленского
Журналист о тактике России на Донбассе: Нарушает перемирие, подрывает авторитет ЗеленскогоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять