На Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе

У Зеленского не считают обстрелы системным явлением

Неоднократные срывы пророссийскими боевиками нового перемирия на Донбассе могут быть вызваны "автономностью" подразделений противника.

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Об этом в Офисе президента Украины заявили в комментарии "РБК-Украина". При этом в ОПУ заметили, что новые обстрелы на Донбассе – это одиночные явления, поэтому сейчас речь не идет о системной стрельбе.

"Причины этой стрельбы очевидны – некоторая автономность незаконных вооруженных формирований, чье командование не всегда сразу понимает важность прекращения огня или выполняет определенные провокационные функции, или даже человеческий фактор, когда человек с той стороны не может справиться с эмоциями", – отметили в ОП.

На Банковой заявили, что на случай дальнейших обстрелов есть решение в рамках Трехсторонней контактной группы. Подгруппа по безопасности должна оценить причины, интенсивность несистемного огня и предложить действенные меры наказания.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пригрозил боевикам : ВСУ не будут бездействовать при необходимости дать адекватный ответ.

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Также напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают два дня подряд .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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