На Буковине изъяли контрабандных сигарет на 2,7 млн гривен

Фото ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда вместе с сотрудниками таможни на границе с Румынией задержали фуру, в которой среди груза хозтоваров было скрыто почти 60 тыс. пачек сигарет на сумму 2,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Транспортное средство Mercedes под управлением гражданина Румынии следовало через пункт пропуска "Порубное". По документам грузовик вез в Бухарест из Винницы разнообразные товары хозяйственного назначения. При оформлении у пограничного наряда возникло подозрение, что в автомобиле также могут быть незаконно перемещаемые запрещенные предметы … Их попытались скрыть в коробках, где находился заявленный груз", – говорится в сообщении.

Пограничники уточнили также, что из автомобиля достали 59950 пачек табачных изделий. Сейчас товар изъят.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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