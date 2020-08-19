На Черноморской таможне нашли решение, как бороться с перегруженными фурами на дорогах

За две недели эксперимента из всего потока машин перегруз зафиксирован лишь у двух-трех грузовиков

Черноморская таможня договорилась с владельцами портов в Херсонской области об ограничении перегруженным фурам въезжать на территорию портов. Запрет реализуется при поддержке губернатора Херсонской области, а проект постановления об ограничении въезда перегруженным фурам во всех областях, где есть порты – направлен на рассмотрение в Кабинет министров.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий.

Александр Щуцкий / Фото: РБК-Украина

Как заявляет Щуцкий, это пилотный проект, инициированный Черноморской таможней и запущенный в Херсонской области. Реализовать его удалось благодаря договоренности между губернатором области Юрием Гусевым и инвесторами портов Шато Хаджишвили, Владимиром Тиховым и Виктором Сохой.

В целом же, отмечает Щуцкий, за две недели эксперимента из всего потока машин перегруз сегодня фиксируют не более, чем у двух-трех грузовиков.

"Обсуждая с губернатором Херсонской области (Юрием Гусевым – ред.) эту ситуацию, я предложил осуществлять весовой контроль при въездах в порты. Ведь, куда в сезон сбора урожая едут фуры? Именно в порт. В каждом порту уже оборудованы весовые комплексы, их не нужно закупать дополнительно", – заявил Щуцкий.

Руководитель Черноморской таможни добавляет, что владельцы портов вправе не пускать машины, если те нарушают административные или какие-либо другие нормы, установленные руководством порта. Поэтому на сегодняшний день эта инициатива возможна только в кооперации с портами.

"Чтобы масштабировать проект и расширить функции контроля таможенников, нужно принять соответствующее распоряжение на уровне правительства. Вместе с губернатором области подготовлено и направлено на рассмотрение в Кабинет министров Украины соответствующий проект постановления", – отмечает руководитель Черноморской таможни.

Щуцкий убежден, если не решать вопрос с недобросовестными перевозчиками комплексно – мы столкнемся с тем, что уже следующей весной вместе со снегом сойдет и новый асфальт.

"Поэтому задача президента решить ситуацию с перегрузами на дорогах – правильная и своевременная. Теперь важно, чтобы Кабинет министров Украины принял наиболее оптимальное и эффективное решение", – резюмирует и.о начальника Черноморской таможни.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил "войну" перевозчикам, поручив правоохранителям начать кампанию по борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на дорогах.

Как отмечается на сайте ОП, согласно статистике, последние несколько лет, почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

В то же время, силовики отмечают высокий уровень коррупции в Укртрансбезопасности, а на таможне, куда многие из фур и следуют, фиксируют, что около 90% машин по-прежнему приезжают перегруженными.

Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александр Щуцкий был назначен исполняющим обязанности Черноморской таможни.

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