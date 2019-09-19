На что тратятся деньги: теперь каждый может проверить свою больницу онлайн

Фото: пресс-служба Национальной службы здоровья Украины

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Сколько врач набрал пациентов, что закупала ваша больница – можно будет проверить онлайн. В Украине запустили инструмент "Открытая медреформа", который реализовывался в рамках проекта USAID/UKaid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Это один из шагов к тому, чтобы сделать медицину более прозрачной. Зачем нужен инструмент "Открытая медреформа" и что каждый гражданин может проверить в своей больнице, узнавал сайт "Сегодня".

Выбрать хорошего врача и проверить, сколько он на самом деле набрал пациентов

Год назад украинцы начали подписывать декларации с врачами первичной медицины. Семейный врач может подписать декларации с 1800 пациентами, терапевт – с 2000, педиатр – с 900. Для врачей, работающих в селах, эта цифра может быть большей.

Отказать в подписи декларации и обслуживании, как известно, медик имеет право, только если он набрал максимальное число пациентов. Если врач так и сказал вам: мол, набрал, мест нет – цифру можно проверить на e.gov.ua/medical_reform.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Таким образом можно проверить, насколько врач загружен. Достаточно ввести имя и фамилию доктора или название медучреждения. Система выдаст информацию о количестве подписанных деклараций. Если врач приближается к максимальному числу пациентов – это значит, что к нему записываются люди и это хороший специалист. Если деклараций очень мало – это может говорить о том, что пациенты не хотят обращаться к этому специалисту. Когда медик набрал максимальное число, вероятно, он не сможет подписать декларацию с новыми пациентами, чтобы оказывать медпомощь качественно.

"Изменения в системе здравоохранения Украины проходят вместе с развитием электронных инструментов. Право на выбор врача, электронный рецепт уже стали привычной частью жизни. НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины – Ред.) работает по принципам прозрачности и открытости. Работает прежде всего в интересах пациентов. Мы хотим, чтобы те изменения, которые происходят в системе здравоохранения, были понятными, а все процессы – удобными и эффективными для них. И в этом ведущую роль играют электронные инструменты и сервисы", – рассказал председатель НСЗУ Олег Петренко.

По данным Национальной службы здоровья, уже 70% украинцев подписали декларации с врачами. Наименьшее количество подписанных деклараций – на юге страны (в среднем – 65%).

При этом лишь 6,5% врачей подписали договора менее чем с 500 пациентами. Около 8% врачей набрали более 2000 пациентов. При условии, что врач набрал оптимальное количество пациентов, Национальная служба здоровья выплачивает за одного врача 60 тыс. гривен. Как тратить полученные средства, решает сама больница или врач, если он работает как предприниматель.

Проверить, сколько больница получает денег и на что тратит

На указанном выше сайте можно оценить и финансовое состояние амбулатории: сколько она получает денег за декларации на каждого врача и на что тратит. Можно сравнить закупки больницы за 2017-2019 гг.

Если проанализировать открытые данные, то с началом медреформы больницы начали закупать больше компьютерной техники, программного обеспечения, поскольку они должны перевести административную работу в электронную форму. Также медучреждения стали покупать больше мебели, противопожарных систем и кондиционеров.

Фото: А. Бойко

Чтобы проверить, что именно закупает интересующая вас больница, надо зайти в раздел "Таблица закупок больниц". Ввести в поле поиска название медучреждения или товара, который интересует. В таблице есть 100 крупнейших закупок в каждой категории. Категории бывают очень разными – например, медицинское оборудование, услуги по строительству, мебель, компьютерная техника и другие.

"Открытые данные – это основа для принятия обоснованных решений и прозрачности деятельности учреждений, что является необходимым условием реализации реформ в стране. И мы рады, что в этом инструменте соединились все эти компоненты. Пациенты теперь могут выбирать себе врача, имея полную и прозрачную картинку относительно специалистов и медицинских учреждений, а общественность в целом – видеть, как изменилась медицина от начала реформы, языком цифр. Это – очередной пример удачной кооперации государственных учреждений, открывают данные, общественности и бизнеса, создают удобные инструменты на их основе, и международного сообщества, которое оказывает техническую поддержку для их реализации", – отметил Петр Матияшек, руководитель проекта USAID/UKaid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

НСЗУ – первые, кто открыл данные из медицинской сферы в Украине. В Нацслужбе отмечают, что открытые данные о врачах и медицинских учреждениях – это первый шаг, на очереди – данные по программе "Доступные лекарства". Сейчас они доступны на официальном сайте НСЗУ.

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