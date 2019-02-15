На День влюбленных в Киеве прошел свадебный марафон

Свидетельства о браке вручал лично премьер-министр Владимир Гройсман

На День влюбленных в Киеве прошел свадебный марафон 2019-02-15T00:18:04+02:00 Украина Свидетельства о браке вручал лично премьер-министр Владимир Гройсман

На День влюбленных в Киеве прошел свадебный марафон. Провели церемонии даже для супружеских пар, которые вместе прожили полвека. Таких было шесть пар. Свидетельства о браке им вручал лично премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я бы очень хотел, чтобы большинство украинских молодых людей, которые женятся в независимой Украине, чтобы они прошли ваш семейный путь, знали, что такое серебряная, золотая, изумрудная, бриллиантовая свадьба, чтобы украинские семьи были счастливыми. Мы действительно придумали проект любви вне времени, когда даем возможность украинцам в День влюбленных зарегистрировать свой брак без бюрократии, без каких-либо препятствий", - сказал Владмир Гройсман.

В 2018 году 14 февраля был самый длинный рабочий день в ЗАГСах за 100-летнюю историю юстиции. Последняя пара в столице зарегистрировала брак в 23:22.

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому на День святого Валентина.

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