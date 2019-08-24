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На Дне Независимости в центре Киева задержали нарушителя: видео

24 августа, 11:27

"Сегодня" сняли момент задержания на видео во время трансляции с Крещатика

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Правоохранительные органы Украины задержали на проходившем в центре Киева праздновании Дня Независимости 2019 мужчину.

Момент задержания попал на видео, которое "Сегодня" снимали на месте событий (с 11-й минуты):

На отснятых кадрах видно, как правоохранители держат человека с окровавленной головой на асфальте лицом вниз, после чего уводят, заведя ему руки за спину. В это время слышно, как окружающие требуют его освободить, а когда их проигнорировали – начинают кричать "Ганьба!".

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Причину такого поведения полицейских снять не удалось, но очевидцы утверждают, что мужчина на видео – нарушитель, который во время торжественной церемонии вылез на верх ограждения на Крещатике.

После этого его сняли и задержали.

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Напомним, что в центре Киева прошла торжественная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

Помимо того, он объявил об учреждении 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Источник: Сегодня

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