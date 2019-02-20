На Донбасс прибыла сенатор из США: опубликованы фото

Наев рассказал американской делегации про обострение ситуации на фронте и показал доказательства российской агрессии

На Донбасс прибыла сенатор из США: опубликованы фото 2019-02-20T14:09:22+02:00 Украина Наев рассказал американской делегации про обострение ситуации на фронте и показал доказательства российской агрессии



















Американская делегация во главе с представителем комитета Сената США по вооруженным силам и безопасности сенатором Джонни Эрнст прибыла на Донбасс. Их встретил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий ООС ознакомил Эрнст, а также посла США в Украине мари Йованович и группу американских офицеров с текущей оперативной обстановкой на Донбассе. Он показал иностранным гостям доказательства недавних случаев применения российско-оккупационными войсками снарядов калибра 152 мм "Краснополь", которые состоят на вооружении исключительно российской армии. Кроме осколков снаряда были продемонстрированы невредимый российский беспилотник "Орлан" и другие образцы вооружения, боеприпасов и обмундирования армии РФ. Генерал также сообщил о последнем обострении ситуации на Донбассе.

"Вчера в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано рекордное с начала текущего года количество примененных против украинской армии российскими средств поражения, За прошедшие сутки на позиции наших войск враг потратил 387 артиллерийских снарядов и мин, запрещенных Минскими договоренностями. Из них калибра 122 мм – 317 единиц, калибра 120 мм – 37 единиц", – рассказал Наев.

Как мы уже писали, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, кому выгодно обострение ситуации на Донбассе. Он считает, что активизация боевых действий может использоваться Россией с целью влияния на украинские выборы.

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