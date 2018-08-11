На Донбассе задержаны трое подозреваемых в сотрудничестве с боевиками

Сегодня, 13:43

Перед задержанием поступила наводка из полиции

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Участвующие в операции на Донбассе украинские военнослужащие, задержали троих мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками так называемой "ДНР".

В пресс-службе Объединенных сил сообщили, что граждан задержали на блокпосте неподалеку от города Волноваха в Донецкой области.

Перед этим из базы данных Нацполиции поступила информация о том, что они подозреваются в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР". При этом, чем именно они вызвали подозрения, не отмечается.

После задержания служащие Национальной гвардии передали из сотрудникам Волновахского отдела полиции для дальнейших процессуальных действий.

Ранее в июне суд приказал заключить арестовать мужчину, задержанного на Донетчине с удостоверением "снайпера ДНР".

Также сообщалось о задержании неподалеку от Мариуполя и в Волновахском районе четырех подозреваемых в сотрудничестве с боевиками.

А в прошлом месяце правоохранители разоблачили боевика, который пытался получить пенсию на неоккупированной территории.
Донбасс, операция, военнослужащие, нацгвардия, ДНР, боевики ДНР

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Источник:

"Сегодня"

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