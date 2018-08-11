На Донбассе задержаны трое подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
Перед задержанием поступила наводка из полиции
Участвующие в операции на Донбассе украинские военнослужащие, задержали троих мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками так называемой "ДНР".
В пресс-службе Объединенных сил сообщили, что граждан задержали на блокпосте неподалеку от города Волноваха в Донецкой области.
Перед этим из базы данных Нацполиции поступила информация о том, что они подозреваются в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР". При этом, чем именно они вызвали подозрения, не отмечается.
После задержания служащие Национальной гвардии передали из сотрудникам Волновахского отдела полиции для дальнейших процессуальных действий.
Ранее в июне суд приказал заключить арестовать мужчину, задержанного на Донетчине с удостоверением "снайпера ДНР".
Также сообщалось о задержании неподалеку от Мариуполя и в Волновахском районе четырех подозреваемых в сотрудничестве с боевиками.
А в прошлом месяце правоохранители разоблачили боевика, который пытался получить пенсию на неоккупированной территории.
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе задержаны трое подозреваемых в сотрудничестве с боевиками". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"