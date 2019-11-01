На Донбассе автомобиль боевиков подорвался на своей же мине: подробности

"Фейкометы" из ОРДЛО сразу же придумали историю об обстреле от ВСУ и больном ребенке

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе не только ВСУ несут потери из-за обстрелов боевиков. На этот раз в районе населенного пункта Новая Ласпа подорвался автомобиль с оккупантами на свое же мине. Однако пропагандисты боевиков попытались обвинить украинских военных в якобы обстреле. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

По свидетельству мирных граждан Украины, в районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине, которую ранее боевики сами и устанавливали. В попытке скрыть потери оккупационных войск за работу взялись пропагандисты.

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"Фейкометы" из ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением. Так, пропагандистский ресурс российских оккупантов опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям. Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больном ребенке, которого якобы намеревались лечить "ополченцы". В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров от опорного пункт врага), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми", – сообщили в ООС.

Военные отметили, что боевые действия на этом участке вчера, 31 октября, Объединенными силами не велись – украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали.

Отметим, что подобные проблемы у врага возникают не впервые. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов. Как сообщали новости "Сегодня", в начале лета на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования.

А тем временем на участке разведения сил в Золотом налаживается обстановка – полиция взяла населенный пункт под контроль и из него уже выезжают активисты-добровольцы. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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