На Донбассе били "Грады", самоходки и крупнокалиберные пушки – в ООС выбирают лучших артиллеристов: фото

Оказалось, что украинские морпехи умеют не только высаживаться с моря на берег, но метко стреляют

В оперативно-тактической группировке "Восток" состоялись соревнования между расчетами крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня и экипажами самоходных артиллерийских установок.

Об этом пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Участники соревновались в нескольких спортивных и профессиональных номинациях и демонстрировали не только индивидуальные навыки, но и слаженность работы в команде.

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Именно это существенно влияло на окончательное место команд в турнирной таблице.

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В нелегкой борьбе, в номинациях на лучший экипаж САУ и расчет РСЗО, первые места заняли команды отдельной бригады морской пехоты, а лучшим расчетом крупнокалиберной артиллерии стала команда отдельной артиллерийской бригады.

Вскоре победители начнут подготовку к финальному этапу соревнований на первенство среди артиллерийских подразделений Объединенных сил, говорится в сообщении.

Напомним, несколькими днями ранее в зоне ООС со стрельбой пушек и метанием гранат определили лучший экипаж БМП.

Напомним, двумя неделями ранее на Донбассе прошли масштабные учения ВСУ на земле, на воде и в воздухе.

Видео: Facebook/ООС

Новости "Сегодня" также сообщали, чтоукраинские десантники обкатали новую украинскую технику на бригадных тактических учениях.

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