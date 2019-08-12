На Донбассе били "Грады", самоходки и крупнокалиберные пушки – в ООС выбирают лучших артиллеристов: фото

В оперативно-тактической группировке "Восток" состоялись соревнования между расчетами крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня и экипажами самоходных артиллерийских установок.
Об этом пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.
Участники соревновались в нескольких спортивных и профессиональных номинациях и демонстрировали не только индивидуальные навыки, но и слаженность работы в команде.
Именно это существенно влияло на окончательное место команд в турнирной таблице.
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В нелегкой борьбе, в номинациях на лучший экипаж САУ и расчет РСЗО, первые места заняли команды отдельной бригады морской пехоты, а лучшим расчетом крупнокалиберной артиллерии стала команда отдельной артиллерийской бригады.
Вскоре победители начнут подготовку к финальному этапу соревнований на первенство среди артиллерийских подразделений Объединенных сил, говорится в сообщении.
Напомним, несколькими днями ранее в зоне ООС со стрельбой пушек и метанием гранат определили лучший экипаж БМП.
Напомним, двумя неделями ранее на Донбассе прошли масштабные учения ВСУ на земле, на воде и в воздухе.
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