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На Донбассе боевики нанесли серьезный урон украинской армии

8 декабря, 07:17

Враг не прекращает атаки и горячей всего было на Луганском направлении

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

На Донбассе боевики продолжают нарушать режим тишины. 7 декабря противник 10 раз атаковал позиции украинской армии, в результате чего ВСУ понесли потери. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Отмечается, что враг обстреливал позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты осуществили четыре обстрела:

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  • вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
  • у Широкино – из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Павлополя – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов:

  • у Майорска – из минометов калибра 82 мм;
  • дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе Золотого – из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Железного и Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один – боевую травму", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 6 декабря боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Не обошлось без потерь у ВСУ. В штабе ООС рассказали о ситуация на Донбассе.

А тем временем политики продолжают обсуждать варианты для урегулирования на востоке Украине. Так, президент Владимир Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе. Смотрите подробней на видео:

Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики потери ООС

Источник: Сегодня

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