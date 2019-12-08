На Донбассе боевики нанесли серьезный урон украинской армии

На Донбассе боевики продолжают нарушать режим тишины. 7 декабря противник 10 раз атаковал позиции украинской армии, в результате чего ВСУ понесли потери. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
Отмечается, что враг обстреливал позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты осуществили четыре обстрела:
- вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
- у Широкино – из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Павлополя – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов:
- у Майорска – из минометов калибра 82 мм;
- дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Золотого – из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Железного и Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
"Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один – боевую травму", – сообщили в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", 6 декабря боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Не обошлось без потерь у ВСУ. В штабе ООС рассказали о ситуация на Донбассе.
А тем временем политики продолжают обсуждать варианты для урегулирования на востоке Украине. Так, президент Владимир Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе. Смотрите подробней на видео:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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