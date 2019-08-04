На Донбассе боевики ночью ударили по ВСУ из минометов

Оккупационные войска снова сорвали режим прекращения огня и сегодня, начиная с полуночи, атаковали из запрещенного вооружения. Об этом сообщили в Минобороны.
Так, по состоянию на 12:00 4 августа зафиксировано уже четыре прицельных обстрела боевиками позиций сил ООС на линии боевого соприкосновения. Сразу с полуночи по направлению от пгт Пантелеймоновка оккупанты провели минометный обстрел наших защитников Верхнеторецкого. В общем враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.
Также ночью оккупанты вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе Широкино и дважды вблизи н.п. Пески.
Потерь у ВСУ от начала текущих суток в результате вражеских обстрелов нет. Украинские военные придерживаются режима тишины и находятся наготове к любым коварных и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.
Напомним, 2 августа в результате обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при этом в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:
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