Противник цинично нарушает договоренности о прекращении огня из любого вооружения

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики ночью ударили по ВСУ из минометов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 2019-08-04T14:23:00+03:00 Украина Противник цинично нарушает договоренности о прекращении огня из любого вооружения

Оккупационные войска снова сорвали режим прекращения огня и сегодня, начиная с полуночи, атаковали из запрещенного вооружения. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, по состоянию на 12:00 4 августа зафиксировано уже четыре прицельных обстрела боевиками позиций сил ООС на линии боевого соприкосновения. Сразу с полуночи по направлению от пгт Пантелеймоновка оккупанты провели минометный обстрел наших защитников Верхнеторецкого. В общем враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.

Также ночью оккупанты вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе Широкино и дважды вблизи н.п. Пески.

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Потерь у ВСУ от начала текущих суток в результате вражеских обстрелов нет. Украинские военные придерживаются режима тишины и находятся наготове к любым коварных и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.

Напомним, 2 августа в результате обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при этом в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:

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