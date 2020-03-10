На Донбассе боевики подбили ракетой грузовик, у ВСУ новые потери

На фронте обстановка накалилась, но украинские военные дали адекватный ответ

На Донбассе ВСУ снова понесли потери. Уже сегодня боевики атаковали украинских военных из запрещенного вооружения, а также подорвали управляемой ракетой грузовик, есть потери. Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

Российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении. Враг бил из минометов калибров 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ", – отметили военные и добавили, что ситуация под контролем, а резерв готов к выполнению задач в случае необходимости.

Кроме того, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

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"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников", – сообщили в ООС.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в поселке Пески был мощный обстрел.

"Артиллерия и стрелковое оружие. В 9:44 был подбит ГАЗ-66 наших пехотинцев. Один тяжело раненный боец скончался во время эвакуации. Наша "арта" начала отвечать час спустя", – написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 марта в результате снайперского обстрела ранен мирный житель Марьинки Донецкой области.

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