На Донбассе "горячо" – у ВСУ новые потери: что происходит на передовой

Враг снова ударил из запрещенного вооружения, причем делал это на нескольких участках фронта

/ Фото: Минобороны Украины

Обстрелы на Донбассе продолжаются. 9 ноября пророссийские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате боевых действий был ранен один защитник Украины, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 14 обстрелов:

четыре раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Березового – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Песков – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

у Павлополя – со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Ссевер" зафиксировано четыре обстрела:

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дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", – заявили в ООС.

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Отметим, что враг не остается безнаказанным за свои вооруженные провокации – украинская разведка ООС назвала потери боевиков на Донбассе за неделю. Так, с 1 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации составили не один десяток человек.

А тем временем 9 ноября в Петровском началось разведение сил. В ООС заявляли, что украинская сторона отведет на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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