На Донбассе и в Крыму "биометрику" для безвиза получили более миллиона людей

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на февраль 2020 года биометрические паспорта для выезда за границу получили более 950 тысяч человек.

Как заявили в Государственной миграционной службе, за последний год "биометрику" также оформили более 150 тысяч жителей оккупированного Крыма, сообщает Deutsche Welle.

"По состоянию на середину февраля 2020 года року оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, зарегистрированным в отдельных районах Донецкой или Луганской области", – говорится в сообщении.

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В Миграционной службе также отметили, что было оформлено и выдано 150 466 паспортов для выезда за границу украинцам, имеющим регистрацию в Крыму и Севастополе.

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Напомним, что, благодаря биометрическому паспорту, украинцы могут путешествовать по многим странам Евросоюза без виз. "Сегодня" решили разобраться, как получить и сколько стоит биометрический паспорт в 2019 году. Также мы рассказываем, какие документы нужны для выдачи биометрического паспорта в Украине и сколько времени делают биометрический паспорт.

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