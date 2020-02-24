Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

На Донбассе и в Крыму "биометрику" для безвиза получили более миллиона людей

24 февраля, 13:21

Украинцы с оккупированных территорий активно оформляют паспорта для безвизовых путешествий

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на февраль 2020 года биометрические паспорта для выезда за границу получили более 950 тысяч человек.

Как заявили в Государственной миграционной службе, за последний год "биометрику" также оформили более 150 тысяч жителей оккупированного Крыма, сообщает Deutsche Welle.

"По состоянию на середину февраля 2020 года року оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, зарегистрированным в отдельных районах Донецкой или Луганской области", – говорится в сообщении.

Реклама

В Миграционной службе также отметили, что было оформлено и выдано 150 466 паспортов для выезда за границу украинцам, имеющим регистрацию в Крыму и Севастополе.

В тренде
Украину зацепит новый циклон Zehra: погода снова изменится

Напомним, что, благодаря биометрическому паспорту, украинцы могут путешествовать по многим странам Евросоюза без виз. "Сегодня" решили разобраться, как получить и сколько стоит биометрический паспорт в 2019 году. Также мы рассказываем, какие документы нужны для выдачи биометрического паспорта в Украине и сколько времени делают биометрический паспорт.

Ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем, которые используют с крадеными паспортами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым Донбасс Донецкая область загранпаспорт Луганская область биометрика ГМС биометрические паспорта миграционная служба

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты
Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецептыFun
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и России
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и РоссииУкраина
Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...