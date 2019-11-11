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На Донбассе не утихают обстрелы: боевики открывали огонь 11 раз

11 ноября, 07:23

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано семь обстрелов, в районе группировки "Север" - четыре обстрела

Фото: Минобороны Украины

Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 10 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал подразделения Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано семь обстрелов – близ Новогнатовки, возле Красногоровки, в районе Песок, близ Березового, неподалеку от Лебединского. Также четыре обстрела было в районе оперативно-тактической группировки "Север" – возле Майорска и Южного, Новотошковского и Луганского.

Кроме того, 10 ноября в результате обстрелов минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль, угрозы жизни наших защитников нет.

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С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

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Фото: AFP

Отметим, что враг не остается безнаказанным за свои вооруженные провокации – украинская разведка ООС назвала потери боевиков на Донбассе за неделю. Так, с 1 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации составили не один десяток человек.

А тем временем 9 ноября в Петровском началось разведение сил. В ООС заявляли, что украинская сторона отведет на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

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Донбасс обстрелы операция Объединенных сил

Источник: Сегодня

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