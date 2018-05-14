На Донбассе отличились пулеметчики ВСУ: военные рассказали о потерях боевиков

Одного из сержантов даже представили к награде за удачное отражение атаки противника

На Донбассе продолжаются бои по всему фронту, однако украинские военные дают достойный отпор противнику и тот регулярно несет потери. Также героическую стойкость проявляют бойцы украинской армии. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что за прошлые сутки российско-оккупационные войска 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию. В результате боевых действий были уничтожены два боевика, еще четверо получили ранения.

В то же время военные отметили действия командира отделения пулеметчиков одного из подразделений – бойцы жестко дали "по зубам" боевикам.

"На одном из самых горячих направлений отличился командир отделения пулеметного взвода отдельной механизированной бригады сержант Анатолий Ивашкевич. На плотный огонь противника для сохранения жизни подчиненных по приказу сержанта был открыт сосредоточенный огонь расчетов пулеметов ДШК (калибр 12,7). Метким огнем наши пулеметчики локализовали огневые точки противника и враг понес существенные потери", – сообщают в штабе ООС.

За решительность, инициативу и умелое управление подразделением в бою сержанта Ивашкевича командование воинской части представило к награде.

Также в ООС указали на очередное преступление российско-оккупационных войск против местного населения. Около 20:00 противник очередной раз открыл огонь из тяжелой артиллерии по населенному пункту Зайцево. Потерь среди мирных жителей нет.

Напомним, вчера во время боев отличился еще один сержант, командир отделения. Боец ВСУ сам отбил атаку и нанес урон боевикам. Командир воинской части также представил его к награде за героический отпор врагу.

Отметим, что из-за интенсивных боевых действий за прошлую неделю на Донбассе у ВСУ и боевиков большие потери. На фронте боевики совсем обнаглели и стали еще больше атаковать позиции украинских военных. У украинской армии погибли два человека и ранения получили 23, а у боевиков дела куда хуже – 14 убитых и 30 раненых.