На Донбассе подорвался боец ВСУ

Противник никак не угомонится и снова обстрелял окраины Золотого, причем из запрещенного вооружения

/ Фото: Минобороны Украины

Только военные назвали имя погибшего вчера морпеха, как сегодня украинская армия снова понесла потери – на взрывном устройстве подорвался боец ВСУ и с ранениями был отправлен в госпиталь. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Так, с начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь трижды.

На Луганском направлении после 10 часов утра оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новозвановки восемь мин 82-го калибра и столько же мин калибра 120 мм вблизи Золотого.

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На Донецком направлении с 8:10 до 8:30 противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливал позиции украинской армии вблизи Павлополя.

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"Потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение", – сообщили военные.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 октября на Донбассе пророссийские боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Противник бил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате боевых действий один боец ВСУ погиб, еще один – ранен.

Напомним, на днях стало известно о гибели военнослужащей Ярославы Никоненко из 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Примечательно, что у нее в 2015 году погиб отец на Донбассе.

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