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  1. Последние новости Украины

На Донбассе подорвался боец ВСУ: военные сообщили подробности

31 марта, 11:59

Сергей Мартынец

Военнослужащий не погиб, но находится в тяжелом состоянии

В рядах ВСУ новые потери. В районе Катериновки, что в Луганской области, военнослужащий украинской армии подорвался на противопехотной мине оккупантов. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что это произошло сегодня утром, но к счастью боец не погиб.

"Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое", – говорится в сообщении.

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В ООС отметили, что мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями. Применение таких мин очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

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Как сообщали новости "Сегодня", в январе Украина в ОБСЕ обвинила Россию в использовании запрещенных мин. Представитель нашей страны в этой организации проинформировал мировое сообщество, что от российских противопехотных мин страдают не только военные, но и мирные жители, в том числе дети.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ мина боец ООС

Источник: Сегодня

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