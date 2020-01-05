Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

На Донбассе подорвался грузовик ВСУ, есть погибший

5 января, 13:23

Подрыв грузового автомобиля произошел в районе, где ранее были разведены войска

/ Фото: Минобороны РФ

Сегодня рано утром боевики уже накрывали ВСУ минометным огнем, а теперь снова печальные новости с Донбасса: в районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик с украинскими бойцами – один погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что причиной подрыва стала предположительно противотанковая мина.

Реклама

"Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия", – сообщили в ООС.

В тренде
Снова будет мокро: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Как сообщали новости "Сегодня", 4 января на Донбассе двое украинских бойцов подорвались на неизвестной взрывчатке. Их немедленно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.

В то же время за вчерашний день 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии, при этом открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные сообщили подробности о ситуации на фронте.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс военные грузовик потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года
Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 годаЭкономика
В Украине проиндексируют пенсии: когда и как вырастут выплаты
В Украине проиндексируют пенсии: когда и как вырастут выплатыЭкономика
В дом жительницы Днепра залезла змея: фото
В дом жительницы Днепра залезла змея: фотоДнепр
Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женой
Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женойДругие регионы
В Киеве в арендованной квартире нашли трупы двух девушек в шкафу
В Киеве в арендованной квартире нашли трупы двух девушек в шкафуПроисшествия
Пенсии в Украине: прогноз на 2020 год
Пенсии в Украине: прогноз на 2020 годЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...