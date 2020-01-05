На Донбассе подорвался грузовик ВСУ, есть погибший

Сегодня рано утром боевики уже накрывали ВСУ минометным огнем, а теперь снова печальные новости с Донбасса: в районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик с украинскими бойцами – один погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Отмечается, что причиной подрыва стала предположительно противотанковая мина.
"Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия", – сообщили в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", 4 января на Донбассе двое украинских бойцов подорвались на неизвестной взрывчатке. Их немедленно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.
В то же время за вчерашний день 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии, при этом открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные сообщили подробности о ситуации на фронте.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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