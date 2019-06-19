На Донбассе погиб морпех ВСУ: появилась реакция Зеленского и названо имя бойца

Боевики не прекращают атаки позиций украинской армии на фронте и снова устроили ночной обстрел

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе украинская армия сегодня понесла потери – погиб украинский морской пехотинец. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью бойца.

Погибшему защитнику Украины было всего 24 года.

"На восточном фронте под Новотроицким во время вражеских обстрелов погиб морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок. Президент Украины, Владимир Зеленский, выражает искренние соболезнования семье Героя", – говорится в сообщении Администрации президента в Twitter.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. В штабе ООС сообщали, что 18 июня противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли серьезные потери.

А тем временем оккупанты целятся не только в украинских военных, но и по населенным пунктам. Стало известно, что боевики снова ударили по мирным жителям. На этот раз управляемой противотанковой ракетой по Золотому-4.

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