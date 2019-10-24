Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

На Донбассе погиб старшина-артиллерист: имя и фото бойца

24 октября, 09:52

На фронте не прекращаются обстрелы и украинская армия продолжает нести потери

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

На Донбассе украинская армия снова понесла потери – 23 октября погиб боец Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Дмитрий Антыков. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Отмечается, что погибшим оказался старшина-артиллерист.

"В нашей Бригаде произошла горькая потеря. 23 октября во время выполнения задач в зоне проведения ООС трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков. Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины. Весь наш личный состав в искренней скорби вместе с родными и близкими Дмитрия", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
Дон, Дядя Вова и КамАЗ: офицер ВСУ назвал имена уничтоженных боевиков

Примечательно, что штаб Объединенных сил сообщал об отсутствии потерь у сил ООС в зоне боевых действий на Донбассе 23 октября. В то же время военные отмечают, что боевики не прекращают обстрелы – в ход пошло запрещенное оружие. Всего было зафиксировано 22 вражеских обстрела.

А вот 22 октября было 24 обстрела и серьезные потери ВСУ. Как сообщали новости "Сегодня", противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракетам (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс потери нацгвардия ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погоды
Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погодыУкраина
Евро резко упал в цене, доллар дешевеет: курс Нацбанка
Евро резко упал в цене, доллар дешевеет: курс НацбанкаФинансы
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара
В Украине изменится официальный прогноз курса доллараФинансы
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фото
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фотоПолитика
В Харькове водитель троллейбуса сделал предложение кондуктору прямо в салоне
В Харькове водитель троллейбуса сделал предложение кондуктору прямо в салонеХарьков

Новости партнеров

Loading...
загрузка...