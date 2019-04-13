На Донбассе погиб украинский морпех, в ВСУ назвали имя

Владимир Лисаковский два года был участником АТО, а потом служил в частях ООС

Владимир Лисаковский / Фото Facebook.

В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, погиб украинский морпех – старший матрос Владимир Лисаковский.

Об этом пресс-служба ВМС ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Как сказано в сообщении, Владимир был смелым морским пехотинцем, искренним патриотом и хорошим товарищем и навеки останется таким в памяти членов его флотской "семьи".

"Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Слава нашим героям", – сказано в сообщении.

Однако пресс-служба ВМС ВСУ не уточнила, в каком именно подразделении служил 30-летний Владимир. В то же время из его профиля в соцсетях следует, что он был пулеметчиком.

Также известно, что Лисаковский учился в Национальном университете Государственной налоговой службы Украины (Ирпень Киевской области), в октябре 2011-го был призван на срочную военную службу во Внутренние войска МВД Украины и через год уволен в запас.

Владимир Лисаковский / Фото Facebook

В апреле 2015-го был мобилизован в ВСУ в связи с проведением Антитеррористической операции на востоке Украины, а в июле 2017-го – был уволен в запас.

Владимир жил в Кривом Озере Николаевской области, но мечтал о переезде в Одессу. Судя по всему, Лисаковский принял для себя решение повторно принять участие операции против боевиков на Донбассе.

Напомним, 12 апреля боевики активизировались на Донбассе: ВСУ понесли потери . Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.

Днем ранее, 11 апреля, погиб украинский военнослужащий, еще восемь были ранены . Ответным огнем ВСУ уничтожили девять оккупантов, еще восемь получили ранения.

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