Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

На Донбассе погиб украинский военный – командование выясняет обстоятельства смерти

14 сентября, 10:27

ВСУ за сутки потеряли ранеными восемь человек

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью.

Это случилось вчера, 13 сентября, сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.   

Для выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Реклама

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении.

В тренде
Новая "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина": онлайн-трансляция

Напомним, в пятницу, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. При  выполнении боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчинуПроисшествия
Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемого
Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемогоХарьков
На форуме
На форуме "YES" заявили, что одним из главных достижений Украины стал запуск энергорынкаУкраина
Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернется
Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернетсяФинансы
В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из
В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из "Альфы"Украина

Новости партнеров

Loading...