На Донбассе погиб украинский военный – командование выясняет обстоятельства смерти

ВСУ за сутки потеряли ранеными восемь человек

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью.

Это случилось вчера, 13 сентября, сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Для выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

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Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. При выполнении боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

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