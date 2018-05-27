На Донбассе погибли два сотрудника СБУ, еще один ранен: стали известны детали

При выполнении выполнении боевого задания в рамках Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое сотрудников Службы безопасности Украины, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагическое событие произошло в Луганской области. Сообщается, что группа силовиков выполняла боевое задание, однако попала по артиллерийский обстрел противника и понесла потери. В итоге погибли двое военнослужащих ЦСО "А" подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

"Служба не оставит в одиночестве семьи своих сотрудников, которые героически отдали жизнь, защищая Родину. Господь забирает на небо лучших из нас", – заявил глава СБУ Василий Грицак.

Как сообщалось в апреле, в Киеве два офицера СБУ совершили попытки суицида – один погиб, второй выжил. Оба силовика стреляли в себя из пистолетов разных марок.

Напомним, 31 марта прошлого года неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился полковник УСБУ в Донецкой области Александр Хараберюш. От полученных травм и ожогов он погиб на месте. Но уже в октябре в Одессе была задержана подозреваемая в подрыве автомобиля.

В июне того же года на Донбассе подорвали автомобиль с украинскими силовиками. В результате теракта погиб полковник СБУ Юрий Возный.