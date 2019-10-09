На Донбассе произошли столкновения добровольцев с полицией: появилось видео

Через один из блокпостов противники разведения войск пытались проехать в Золотое, но их не пустили

Фото: "Громадське"

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С 1 сентября КПВВ в зоне Операции объединенных сил перешли на осенний режим работы. Однако на одном из блокпостов в Луганской области средь бела дня возник конфликт между полицией и воинами-добровольцами, которые против разведения сил.

Об этом сообщает Hromadske.

Так, на блокпосту в городе Кременная произошел неприятный инцидент: добровольцы пытались проехать в направлении Золотого, чтобы не допустить разведения сил в этом районе, но их не пропустила полиция и начались столкновения.

Они требуют пропустить их, но полиция отказала, а во время потасовки один из правоохранителей выстрелил в воздух. Также во время столкновений пострадал один из силовиков.

В итоге из-за инцидента образовалась очередь к блокпосту в Кременной примерно в четыре километра.



Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября было сорвано разведения войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00. Министр обороны Загорднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет и отвод не отразится на безопасности местных жителей.

В то же время в МИД РФ цинично обвинили Киев в нежелании отводить войска. Однако стоит отметить, что Россия, выражая свое возмущение, забыла упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, чем сорвали мирный процесс.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, комментируя ситуацию с разведением сил в Петровском и Золотом, отметил, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса", но считает их якобы "самостоятельными", намекнув, что Москва не может гарантировать выполнение договоренностей боевиками.

Также военные рассказывали, как разведут войска в районе Золотого. Подробнее смотрите в сюжете:

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