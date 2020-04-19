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На Донбассе Святогорская лавра в Пасхальную ночь была забита людьми: фото

19 апреля, 11:02

Сергей Мартынец

Пренебрегали карантинными мерами и некоторые священнослужители

Несмотря на запрет проводить в православных церквях богослужения из-за коронавируса, в Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской лавре (Московский патриархат) пустили прямо в храм огромное количество людей и даже без защитных масок.

На пасхальное богослужение в помещении церкви собралось большое количество людей, но они не просто проигнорировали призыв властей не идти в церкви, а еще и большинство пришли без защитных масок, а дистанция в 1,5-2 метра и близко не соблюдалась.

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Пренебрегали карантинными мерами и некоторые священнослужители.

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Эпидемия накрыла Украину: к Пасхе зараженных стало еще больше

Как уже не раз сообщалось, и президент, и Министерство здравоохранения неоднократно призывали украинцев не идти в церкви на Пасху, поскольку это грозит серьезной вспышкой заражений коронавирусом. Именно пасхальные праздники считают главной угрозой для эпидемической ситуации в стране.

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В Нацполиции рассказали, как прошли богослужения во время карантина. Правоохранители отмечают, что всего по Украине зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, в том числе четыре случая в Донецкой области. Читайте подробнее, как украинцы празднуют Пасху: онлайн-богослужения и освящения во время карантина.

Напомним, в УПЦ МП решили праздновать Пасху на улице. Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий говорил, что те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

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церковь Донбасс Пасха свято-успенская лавра

Источник: УНИАН

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