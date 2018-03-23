На Донбассе тихо, но у боевиков проблемы: командиры устроили им неприятную "акцию"

Сегодня, 09:23

Оккупационное командование боится, чтоб россияне не попадали в плен к ВСУ с документами

У боевиков забиарают документы. Фото: AFP
У боевиков забиарают документы. Фото: AFP

За прошедшие сутки ни разу не было нарушено перемирие на Донбассе, оружие боевиков молчало. В то же время командование боевиков заставляет сдавать их паспорта и другие документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщает штаб АТО.

Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного перемирия и Минских соглашений. Обстрелов со стороны боевиков по позициям ВСУ зафиксировано не было.

В то же время в стане противника неспокойно. Российско-оккупационное командование массово изымает паспорта у боевиков под видом акции "Сдай документы командиру".

"Украинская разведка сообщает, что на территориях террористических псевдореспублик завершился очередной этап беспрецедентной акции "Сдай документы командиру". К участию в обязательном порядке привлекались "ихтамнеты", которые имеют гражданство России, а также гражданство других стран. Условия акции просты: к утру 22 марта такие боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или непосредственно подтверждать участие "граждан содружества" в военном конфликте на Донбассе. Согласно решению командиров 1 и 2 АК, сдачи подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки. В случае отказа от добровольного участия в акции, непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину", – говорится в сообщении.

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Военные отмечают, что это уже не первая подобная акция в т. н. "Л/ДНР". Они проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания украинскими военными очередного боевика с российской пропиской.

"Акции уже проходили после задержания российских граждан Агеева и Покусаева. Как и предыдущие, нынешняя проведена в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ. За ее ходом и соблюдением правил всеми участниками наблюдали "арбитры" из ФСБ", – добавили в штабе АТО.

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Как сообщала группа "Информационное сопротивление", боевики перебрасывают технику и проводят перегруппировку вдоль линии соприкосновения. Противник проводит укрепление свои позицию на разных участках фронта.
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