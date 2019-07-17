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На Донбассе умер наблюдатель ОБСЕ

17 июля, 16:54

Это уже не первый случай, когда на востоке Украины гибнут члены мониторинговой миссии

Фото: ОБСЕ
Фото: ОБСЕ.

На востоке Украины умер представитель мониторинговой миссии ОБСЕ от Польши. Об этом сообщило в Twitter польское посольство в Украине.

Отмечается, что умер наблюдатель ОБСЕ в Краматорске.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе 2018 года также в Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара. Он стал участником ДТП, когда ехал на такси по городу. Позже стало известно, что погибший наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы.

Напомним, в конце марта в Украине на год продлили мандат СММ ОБСЕ. Как заявлял председательствующий в организации министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, "наблюдатели – это глаза и уши организации, да и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации".

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Тег обсе, смерть, Донбасс, краматорск, наблюдатель

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