На Донбассе ВСУ отработали уничтожение вражеского десанта: опубликовано видео
Украинские военные средствами ПВО не пресекли "вторжение" условного противника с воздуха
Бойцы Объединенных сил провели учение по защите по противовоздушной обороне аэродрома с применением авиации и сил ПВО. Об этом говорится в сообщении ООС.
По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из аэродромов на Донбассе экипажи армейской авиации из состава ООС осуществляли условное уничтожение десанта противника в воздухе и на земле.
"В то же время подразделения радиотехнических войск имели задачу своевременно выявить средства воздушного нападения, а подразделения ПВО, имеющие на вооружении зенитные ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы и средства, тренировались в поиске, сопровождении и условном уничтожении воздушных целей. Тренировка показала, что противовоздушная оборона аэродрома оценена как "надежная", органы управления и подразделения готовы к выполнению задач по назначению", – сообщили военные.
Как сообщалось, ВСУ на Донбассе отработали применение "Ураганов". Артиллерия пока отведена с передовой, но украинские военные тренируются наносить в случае необходимости удар по врагу. Бойцы ООС показали, как развертывается грозное вооружение.
Также на днях украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей". Бойцы ООС также отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.
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