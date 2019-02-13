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На Донбассе ВСУ отработали уничтожение вражеского десанта: опубликовано видео

Сегодня, 12:34

Украинские военные средствами ПВО не пресекли "вторжение" условного противника с воздуха

Скриншот
Скриншот.
На Донбассе ВСУ отработали уничтожение вражеского десанта: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3f2/751/5c63f2751fd78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3f2/751/5c63f2751fd78.jpg Украина Украинские военные средствами ПВО не пресекли «вторжение» условного противника с воздуха

Бойцы Объединенных сил провели учение по защите по противовоздушной обороне аэродрома с применением авиации и сил ПВО. Об этом говорится в сообщении ООС.

По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из аэродромов на Донбассе экипажи армейской авиации из состава ООС осуществляли условное уничтожение десанта противника в воздухе и на земле.

"В то же время подразделения радиотехнических войск имели задачу своевременно выявить средства воздушного нападения, а подразделения ПВО, имеющие на вооружении зенитные ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы и средства, тренировались в поиске, сопровождении и условном уничтожении воздушных целей. Тренировка показала, что противовоздушная оборона аэродрома оценена как "надежная", органы управления и подразделения готовы к выполнению задач по назначению", – сообщили военные.

Как сообщалось, ВСУ на Донбассе отработали применение "Ураганов". Артиллерия пока отведена с передовой, но украинские военные тренируются наносить в случае необходимости удар по врагу. Бойцы ООС показали, как развертывается грозное вооружение.

Также на днях украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей". Бойцы ООС также отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

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Тег Донбасс, ВСУ, десант, учения, пво

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