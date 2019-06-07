На Донбассе ВСУ отработали защиту неба: появилось видео

В учениях задействовали авиацию и зенитно-ракетные расчеты "Бук", ЗУ-23-2 и "Тунгуски"

Скриншот.

На Донбассе украинские военные провели тренировку дежурных сил противовоздушной обороны, в которых были задействованы и зенитно-ракетные подразделения, и авиация, сообщает штаб Объединенных сил.

Плановые учения прошли под руководством командующего Объединенных сил Александра Сырского.

Во время тренировки были проверены эффективность и слаженность функционирования систем разведки, зенитно-ракетного ("Бук", ЗУ-23-2, "Тунгуска", "Оса") и авиационно-истребительного прикрытия, а также радиоэлектронной борьбы.

Дежурные силы ПВО успешно выполнили задачи, определенные замыслом тренировки. По его результатам действия участников были положительно оценены командующим Объединенных сил.

Напомним, в апреле на Донбассе прошли масштабные учения сил ПВО. Украинские войска активизировались после того, как Россия подняла авиацию вблизи украинской границы. Разведка доложила, что в Ростовской области, всего в 20 км от украинской границы, россияне проводили свои тренировки по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

Также новости "Сегодня" ранее сообщали о еще одном серьезном противовоздушном компоненте ВСУ. Военные показывали грозное оружие – зенитный купол первого эшелона обороны. Расчеты зенитной самоходной установки 2С6 "Тунгуска" подтвердили на практике – нарушителям воздушного пространства отпор поступит мгновенно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе ВСУ отработали защиту неба: появилось видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"