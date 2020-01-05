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На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили подробности

5 января, 07:17

Боевики даже не думают останавливаться и выполнять договоренности

/ Фото: Сегодня

На Донбассе продолжаются обстрелы – 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии. В то же время два бойца получили ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил неподалеку от Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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Не обошлось и без потерь. В субботу во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. раненые были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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ВСУ боевики обстрелы потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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