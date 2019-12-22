На Донбассе ВСУ потренировались с "Градами": эффектное видео

Украинская армия отвела с передовой тяжелое вооружение, но готова в любой момент его вернуть

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На Донбассе украинская армия провела проверку боеготовности одного из дивизионов, вооруженных реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град". Соответствующее видео опубликовал штаб Объединенных сил.

Видео: ООС

Во время проверки боевые расчеты выполнили комплекс упражнений по развертыванию, переходу в боевой порядок и наведению на цель.

По словам командования, артиллеристы показали высокий уровень профессиональной подготовки и боевого слаживания.

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Следует отметить, что указанные подразделения находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвода. В случае необходимости реактивная артиллерия готова выдвинуться на определенные рубежи и дать отпор противнику.

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Как сообщали новости "Сегодня", украинские военные регулярно повышают свои навыки и отрабатывают действия на случай отражения атаки противника. Так, например, "Грады" ВСУ ударили с паромной переправы, прикрывая переход войск через водоем.

В то же время недавно на Донбассе заметили большое количество "Градов" боевиков. Противник продолжает нарушать договоренности по отводу тяжелого вооружения. Наблюдатели ОБСЕ рассказали, где было скопление опасной техники.

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