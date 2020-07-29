На дорогах Украины станет больше радаров TruCAM: опубликована карта

В Украине постепенно увеличивается количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость автомобилей с помощью прибора TruCAM. Только за сегодняшний день, 29 июля, на дорогах появятся 43 новые камеры.

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"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Кроме того, расширено уже пять существующих участков, на которых патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.

"Места измерения – аварийно-опасные участки автодорог и места концентрации ДТП, совершенных по причинам превышения скорости движения. Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках", – добавил Белошицкий.

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Фото: patrol.police.gov.ua

Фото: patrol.police.gov.ua

Реклама Фото: patrol.police.gov.ua

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Фото: patrol.police.gov.ua

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Фото: patrol.police.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в 2019 году около тысячи водителей подали в суд на полицейских из-за радаров TruCam. Водители считают, что им приписывают чужие нарушения.

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