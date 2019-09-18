На дорогах Украины увеличится количество радаров TruCam: в полиции раскрыли детали

С 19 сентября на дорогах добавляется 17 новых участков, на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости

/ Фото: mvs.gov.ua

Количество участков, на которых будут использоваться радары TruCam увеличилось. Об этом в Facebook сообщил замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCam", - написал он.

Билошицкий также опубликовал карту, где указаны новые участки, на которых будут измерять скорость прибором TruCam. Эти участки обозначены красным цветом. Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

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Замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий также сообщил, что за превышение скорости с начала использования приборов (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 тысяч административных постановлений.

Напомним, ранее в полиции предупреждали, что на дорогах Украины увеличится количество устройств для измерения скорости TruCam.

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Радары для фиксации нарушений скоростного режима вернулись на дороги Украины в октябре-2018 после четырехлетней паузы и ряда резонансных ДТП.

Нарушителям скоростного режима грозят штрафы. Постановление выносится в электронном виде, на планшете, сразу заносится в базу и распечатывается в бумажном варианте. Штрафы остались неизменными – 255 гривен за превышение больше 20 км/ч, и 510 гривен – если превышение составляет более 50 километров в час.

Возвращение на дороги ручных измерителей скорости, – это первый шаг правительства к уменьшению количества погибших в авариях. Следующий этап – установка на патрульные машины мобильных устройств. Они будут фиксировать нарушения даже во время движения полицейских авто. Впоследствии улицы и трассы оснастят автоматическими камерами, о которых в правительстве говорят уже несколько лет.

Также недавно журналисты сайта "Сегодня" поинтересовались, как столичные водители относятся к мерам по ужесточению штрафов.

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