Министр образования отреагировала на фото Киану Ривза в учебнике

По словам Новосад, министры ранее пытались бороться с недостоверностью в учебниках

/ Фото: Кабинет министров Украины

Министр образования Анна Новосад гневно отреагировала на ситуацию с мемом в украинском учебнике истории.

"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии – это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логический и способствует лучшему обучению", – написала она на своей страничке в Facebook во вторник вечером.

По словам Новосад, не один министр бился над вопросом, как изменить ситуацию, но пока безрезультатно. По ее словам, уже удалось побороть глобальную коррупцию процесса книгоиздания, но качество не появилось.

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"Мы пошли наиболее кардинальным путем – жесткая реорганизация ИМСО, который сегодня проводит последние экспертизы учебников и создание Украинского института развития образования, который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы. Первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020. Ее будут проходить все учебники для 4-х классов НУШ. Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов", - подчеркнула Новосад.

Также она отметила, что кому-то преобразования могут показаться медленными. Однако она видит только такой путь к изменениям, если это не будут "реформы для галочки".

В свою очередь, автор учебника Игорь Щупак объяснил, что иллюстраторы оставили коллаж специально, чтобы проверить, насколько внимательно школьники читают учебник, работают с иллюстрациями.

Также он уточнил, что именно он предложил разместить вместо реального фото коллаж.

Ранее стало известно, что украинские учащиеся в школах, которые не отвечают минимальным требованиям, пока не будут пользоваться электронными учебниками. Разработчики не смогли предложить качественную замену традиционным учебникам-книгам.

А тем временем напомним, что говорил премьер Алексей Гончарук об украинских школах:

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