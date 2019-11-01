На границе перехватили россиянина с оружейными запчастями

Фото: dpsu.gov.ua

Стражи границы остановили гражданина России, который в своем чемодане пытался вывезти из Украины запчасти к оружию – магазины к американской автоматической винтовке М-16 и магазин к австрийскому пистолету Glock.

Обнаружить нарушителя среди пассажиров одного из рейсов, следовавшего в Минск, помог служебный пес, натренированный на поиск оружия и взрывчатки, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Запчасти к оружию изъяты. За попытку перевезти через государственную границу Украины с нарушением установленного порядка опасных предметов мужчина был передан сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. По предварительной информации, предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

Также отдел по вопросам противодействия и обнаружения коррупции Львовской таможни ГФС зафиксировал незаконную деятельность двух таможенников, которая повлекла многомиллионный ущерб государству.

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