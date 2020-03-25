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  1. Последние новости Украины

На границе Польши и Украины застряли 300 украинцев (видео)

25 марта, 17:33

Екатерина Степаненко

Большинство тех, кто не может пересечь границу – студенты и заробитчане со всей Европе

Сегодня власть решила, что Украина полностью закроет пассажирское сообщение через границу, а в это время 300 украинцев застряли на границе между Польшей и Украиной. Очереди образовались на пропускном пункте "Ягодин-Дорогуск". Люди планировали пересечь границу пешком, но переход сейчас закрыт. Пропускают только тех, кто на транспорте. Люди жалуются, что у них заканчивается питьевая вода, доступ к туалетам ограничен. А спать приходится на чемоданах под открытым небом. Большинство людей – студенты и работники со всей Европы. До границы украинцев подвозят работодатели. Пересечь рубеж удается лишь тем, кто найдет попутчиков на авто. Для решения проблемы в консульстве пообещали найти автобусы.

Также продолжается эпопея с 129 украинцами, которые застряли в Доминикане, где начались массовые беспорядки. Страна, которая существовала преимущественно за счет туризма, испытывает трудные времена. У населения нет средств для проживания, поэтому доминиканцы вынуждены выживать за счет грабежей и мародерства.

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А "Российские железные дороги" назначили специальный поезд, который должен эвакуировать российских граждан из Украины в РФ и доставить украинцев, которые захотят вернуться на родину. Как сообщили в пресс-службе компании, специальный поезд №906/905 отправится по маршруту Киев – Москва – Киев.

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Польша граница эвакуация карантин эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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