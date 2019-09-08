На границе с Крымом и Донбассом Украина установит дополнительные ТВ-передатчики

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Министерство информационной политики и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подготовили план установления дополнительных передатчиков аналогового телевидения на границе с оккупированным Крымом и Донбассом. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"Национальный совет совместно с Министерством информационной политики Украины подготовили План действий-2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. План действий 2020 предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Чаплинке и Чонгаре Херсонской области, в Попаснянском районе Луганской и в Горняке Донецкой областей", — отметил Костинский.

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Так, сигнал программ UA:Суспильнэ охватит стратегические участки линии разграничения и границы с временно оккупированным Крымом.

Напомним, в июле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии и выдал новые на вещание в Луганской и Донецкой областях. Отметим, что 11 июля и 2 августа истекали сроки лицензий рада вещателей.

Кроме этого, мы писали, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в рамках первого этапа развития вещания на пограничных территориях заказал 154 радио частоты в FM-диапазоне для приграничных районов.

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