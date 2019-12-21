На границе с Польшей образовались 10-километровые очереди: польские пограничники проверяют украинцев

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Очереди на границе Украины и Польши увеличились, об этом сообщил поляк Томаш Бартецкий в Facebook.

"Два дня назад я сообщал, что очередь грузовиков перед пунктом пропуска в Гребенном начинается у местности Потоки. Сегодня установлено очередной рекорд. Очередь начинается на четыре километра дальше, на въезде в Любицы Крулевськой, то есть всего 10 км до пункта пропуска", – написал Бартецкий, подавая данные по состоянию на 22:00 пятницы, 20 декабря.

Также он сообщил, что польские пограничники в пункте пропуска в Зосин начали тщательно проверять всех, кто движется в сторону Украины, привлекая собак.

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"Я не знаю, что должны искать собаки в чемоданах украинцев, которые возвращающихся с работы из Польши. Что такого ценного для польской безопасности они могут вывезти из страны? И время выбрали "соответствующее". При осложненном движении перед праздниками можно заблокировать границу на несколько часов", – отметил Томаш Бартецкий.

Между тем польская пограничная служба распространила информацию, в которой пытается убедить, что не причастна к созданию длинных очередей на границе в направлении Украины. Всю ответственность переложили на украинских таможенников и людей, которые пересекают границу.

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"Ситуация не зависит от пограничной службы и вызвано, среди прочего, накоплением в употреблении автомобилей, которые были приобретены в ЕС для экспорта в Украину. Это результат изменений в украинском таможенных правилах в отношении транспортных средств, ввозимых из-за рубежа, которые вступят в силу с начала следующего года. Длительные сроки ожидания также связаны с изменениями в работе налоговых и таможенных служб Украины, которые вступили в силу 8 декабря этого года, и непосредственно влияют на обслуживание приграничного движения с украинской стороны границы", – отметили в Straż Graniczna.

Напомним, ранее новости "Сегодня" решили выяснить, что нужно, чтобы не застрять в очереди на пропускном пункте.

Кроме этого, ранее наши журналисты побывали на пункте пропуска и узнали, как проходит рабочий день таможенника.

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