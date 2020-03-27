На границе с Польшей выстроились километровые очереди: украинцы пытаются вернуться на родину

После объявления о планах Украины с 27 мартазакрыть границу ради борьбы с распространением коронавируса тысячи людей собрались у пункта пропуска Корчова-Краковец, пытаясь покинуть территорию Польши.

Как сообщает Radio Rzeszow, сотни украинцев ожидают автобус в очередях на пункте пропуска в Корчове, чтобы их отвезли на родину.

В настоящее время сейчас это единственный действующий пограничный переход на границе с Украиной в Подкарпатском воеводстве, и он не предусматривает пешего пересечения границы.

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В свою очередь, Gazeta Wyborcza сообщила о километровых очередях – некоторые в очереди ждут еще с часу ночи и надеются на транспорт, который перевезет их через границу.

"Они собрались на трассе А4, в километре от польско-украинского автомобильного пограничного перехода. Многие уже не верят в возможность возвращения. Люди просят воды и говорят, что к ним относятся как к скоту, существам низшего сорта", – рассказал очевидец.

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На фотографиях с границы видно, что многие люди в толпе носят защитные маски, но совсем не соблюдается безопасное расстояние, которое необходимо сохранять во время эпидемий.

В свою очередь, по данным портала RMF24, 26 марта границу в Корчове пересекли 1652 украинца, воспользовавшись более чем 40 маршрутными рейсами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 25 марта на границе с Польшей застряли 300 украинцев, которые жаловались, что у них заканчивается питьевая вода, а доступ к туалетам ограничен, и спать приходится на чемоданах под открытым небом.

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