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На границе с Россией украинские пограничники изъяли 250 кг красной икры (фото, видео)

Сегодня, 13:01

Правоохранители заранее ждали контрабандиста в определенном месте, когда тот въехал из РФ

На границе с Россией украинские пограничники изъяли 250 кг красной икры (фото, видео) Украина Правоохранители заранее ждали контрабандиста в определенном месте, когда тот въехал из РФ

Сотрудники Государственной погранично службы Украины на границе с Россией задержали автомобиль, набитый ящиками с икрой. Товар пытались контрабандным способом провезти на украинскую территорию. Об этом сообщили в ведомстве.

Сообщается, что правонарушение удалось обнаружить по предварительно предоставленной информации и при участии оперативных сотрудников Восточного регионального управления Госпогранслужбы вместе с пограничниками отдела "Тополь" Харьковского отряда.

"Автомобиль "УАЗ" военнослужащие остановили на направлении российского н.п. Новопетровка и украинского Отрадного. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник. Всего в ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая", – рассказали в ведомстве.

Пограничники задержали контрабандиста и изъяли автомобиль с провозимым товаром. В отношении гражданина Украины составлены административные документы за нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.

На днях жительница Донецка пыталась подкупить пограничников, чтобы провезти ботокс на 250 000 гривен. Цель перевозки такого количества "багажа" гражданка пояснила планированием использовать это в своем косметологическом салоне.

А вот на Закарпатье со стрельбой остановили контрабанду сигарет. При осмотре местности возле границы пограничники обнаружили у группы неизвестных 10 пакетов, в которых находилось почти 5 тысяч пачек сигарет.

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Тег Россия, пограничники, граница, контрабанда, икра

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