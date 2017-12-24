На границе со Словакией пробка в 900 автомобилей: в ГПСУ назвали причину

Гигантская пробка на границе Украины и Словакии образовалась в связи с тем, что украинцы, находящиеся в европейских странах, массово едут на родину на новогодние и рождественские праздники.

Об этом рассказал в эфире телеканала "112 Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, только на пропускном пункте "Ягодин" собралось около 900 автомобилей.

"С украинской стороны очередей нет. Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским Союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. НА КПП "Ягодин", по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в "Шегинях", имеется в виду на въезд в Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие за рубежом, в европейских странах, на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой", – сказал Слободян.

Кроме того, он сообщил об увеличении пассажиропотока в зоне АТО на Донбассе, где образовались небольшие очереди.

Напомним, 8 декабря пограничники сообщали об образовании на границе с Польшей 20-километровой пробки. Они отмечали, чтоб пропустить такое количество машин, нужно шесть дней.

Как сообщалось, 21 декабря, в аэропорту "Киев" представили систему биометрического контроля иностранцев. В презентации принимали участие руководство СНБО, МВД и Пограничной службы.