На границе тотально измеряют температуру: как это происходит (видео)

Эпидемиологи дежурят на пунктах пропуска, в аэропортах и на вокзалах

Несмотря на то, что коронавирус уже активно распространяется по Европе, украинские пограничники уверяют: делают все возможное, чтобы не допустить распространения болезнив Украине. Проверяют всех, кто в въезжает. Эпидемиологи дежурят на пунктах пропуска, в аэропортах и ​​на вокзалах. "Сегодня" видели, как это происходит и узнали, что будет с теми туристами, которые проверку не пройдут.

В Винницкой области, граничащей с Молдовой, проверили уже больше полутысячи водителей и пешеходов. Им измеряют температуру.

Гражданин Молдовы Анатолий Шерб в Украину пришел пешком. Покупал праздничную посуду на день рождения внука. Говорит: температуру проверяли дважды: сначала украинские пограничники, потом -молдовские.

Температуру измеряют у водителей и пассажиров.

"Нормально. Это меры нашей безопасности", – говорит водитель Яна Швец.

Все пограничники – в масках и резиновых перчатках. Проверяют и пассажирские поезда.

"В поезде "Кишинев-Москва", в котором через границу следовало 60 граждан, все подверглись температурному скринингу", – говорит начальник отделения инспекторов пограничной службы Могилев-Подольского Юрий Гаврильченко.

Пассажиров с высокой температурой решено передавать медикам.

"Такого человека в сопровождении медицинских представителей будут доставлять в определенные лечебные учреждения", – говорит начальник службы здравоохранения Могилев-Подольского пограничного отряда Елена Герасименко.

Если симптомы вируса обнаружат у людей, которые едут в Украину через эту границу, их будут лечить в специальных боксовых комнатах. Там есть кардиомониторы, дезинфицирующие средства и кварцевые лампы, а медикам уже закупили специальные защитные костюмы и респираторы.

На Закарпатье изолировали туристическую группу, которая возвращалась из Италии. В частности, из-за женщины с высокой температурой. После лабораторных исследований, все разъехались по домам. Вируса не обнаружили. Противоэпидемические мероприятия в границах области будут продолжаться минимум две недели.

Во Львове температурный скрининг проходят пассажиры на пунктах пропуска и в аэропортах. Из резервных фондов выделили 25 млн. грн. на спецтехнику, защитные костюмы, средства гигиены и маски. Закупят и 100 тыс. тест-систем.

"Мы ожидаем еще получения тест-систем из министерства здравоохранения, централизованно. И в принципе, надеемся, что на первых порах нам этого будет достаточно", – говорит и. о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

Обязательно проверяют температуру всех, кто въезжает в Украину. Пограничники Львовщины имеют алгоритм действий, в случае выявления признаков заболевания. На каждом пункте пропуска есть временные изоляторы.

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"В случае отказа лица, которое въезжает на территорию Украины, от измерения температуры, пограничники имеют право не проводить им этот паспортный контроль", – говорит Начальник санитарно-эпидемического отряда Госпогранслужбы Украины Игорь Куцяба.

А в самом Львове хотят установить системы с антисептиком для рук. Они должны быть в школах, театрах, музеях и на предприятиях. При необходимости здесь переоборудуют отделение местной инфекционной больницы. Всего здесь можно разместить 410 пациентов.

"Наше отделение интенсивной терапии полностью оборудовано и оснащено необходимыми средствами и защиты, и медицинским оборудованием. Мы обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких", – рассказывает заместитель главного врача Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

Здесь есть восемь изоляционных боксов на 20 мест, с отдельными входами и вентиляцией.

Львовская областная инфекционная больница – основная из тех, которые могут принимать больных на коронавирус.

Во львовском аэропорту всем измеряют температуру.

Измеряют температуру и в аэропорту Одессы. Медики санитарно карантинной службы в халатах и ​​масках работают одновременно, чтобы пассажиры не задерживались и проходили дальше на паспортный контроль. Проверяют и экипаж.

"Всех подозрительных, которые прибывают с Китая, из других эпиднеблагополучных стран, мы опрашиваем, берем домашние адреса, телефоны и далее передаем на территорию, и они обслуживают, опрашивают, посещают" – говорит врач санитарно-карантинного отдела аэропорта "Одесса" Игорь Гринчук.

Пассажиры относятся к этим мероприятиям преимущественно с пониманием.

"Проверяли температуру, все хорошо, культурно, без проблем. Очень быстро, даже минуты не прошло", – говорит пассажир самолета из Стамбула Иван Сиротинко.

В Одесской области подготовили изолированные боксы и комнаты в Одесской, Черноморской и в Измаильской больницах. Областной лабораторный центр получил тесты на выявление вируса.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Италии, где живет и работает немало украинцев, по состоянию на 27 февраля зафиксировано более 400 случаев заболевания, 12 человек умерли.

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