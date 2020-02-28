На границе тотально измеряют температуру: как это происходит (видео)

Несмотря на то, что коронавирус уже активно распространяется по Европе, украинские пограничники уверяют: делают все возможное, чтобы не допустить распространения болезнив Украине. Проверяют всех, кто в въезжает. Эпидемиологи дежурят на пунктах пропуска, в аэропортах и на вокзалах. "Сегодня" видели, как это происходит и узнали, что будет с теми туристами, которые проверку не пройдут.
В Винницкой области, граничащей с Молдовой, проверили уже больше полутысячи водителей и пешеходов. Им измеряют температуру.
Гражданин Молдовы Анатолий Шерб в Украину пришел пешком. Покупал праздничную посуду на день рождения внука. Говорит: температуру проверяли дважды: сначала украинские пограничники, потом -молдовские.
Температуру измеряют у водителей и пассажиров.
"Нормально. Это меры нашей безопасности", – говорит водитель Яна Швец.
Все пограничники – в масках и резиновых перчатках. Проверяют и пассажирские поезда.
"В поезде "Кишинев-Москва", в котором через границу следовало 60 граждан, все подверглись температурному скринингу", – говорит начальник отделения инспекторов пограничной службы Могилев-Подольского Юрий Гаврильченко.
Пассажиров с высокой температурой решено передавать медикам.
"Такого человека в сопровождении медицинских представителей будут доставлять в определенные лечебные учреждения", – говорит начальник службы здравоохранения Могилев-Подольского пограничного отряда Елена Герасименко.
Если симптомы вируса обнаружат у людей, которые едут в Украину через эту границу, их будут лечить в специальных боксовых комнатах. Там есть кардиомониторы, дезинфицирующие средства и кварцевые лампы, а медикам уже закупили специальные защитные костюмы и респираторы.
На Закарпатье изолировали туристическую группу, которая возвращалась из Италии. В частности, из-за женщины с высокой температурой. После лабораторных исследований, все разъехались по домам. Вируса не обнаружили. Противоэпидемические мероприятия в границах области будут продолжаться минимум две недели.
Во Львове температурный скрининг проходят пассажиры на пунктах пропуска и в аэропортах. Из резервных фондов выделили 25 млн. грн. на спецтехнику, защитные костюмы, средства гигиены и маски. Закупят и 100 тыс. тест-систем.
"Мы ожидаем еще получения тест-систем из министерства здравоохранения, централизованно. И в принципе, надеемся, что на первых порах нам этого будет достаточно", – говорит и. о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.
Обязательно проверяют температуру всех, кто въезжает в Украину. Пограничники Львовщины имеют алгоритм действий, в случае выявления признаков заболевания. На каждом пункте пропуска есть временные изоляторы.
"В случае отказа лица, которое въезжает на территорию Украины, от измерения температуры, пограничники имеют право не проводить им этот паспортный контроль", – говорит Начальник санитарно-эпидемического отряда Госпогранслужбы Украины Игорь Куцяба.
А в самом Львове хотят установить системы с антисептиком для рук. Они должны быть в школах, театрах, музеях и на предприятиях. При необходимости здесь переоборудуют отделение местной инфекционной больницы. Всего здесь можно разместить 410 пациентов.
"Наше отделение интенсивной терапии полностью оборудовано и оснащено необходимыми средствами и защиты, и медицинским оборудованием. Мы обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких", – рассказывает заместитель главного врача Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.
Здесь есть восемь изоляционных боксов на 20 мест, с отдельными входами и вентиляцией.
Львовская областная инфекционная больница – основная из тех, которые могут принимать больных на коронавирус.
Во львовском аэропорту всем измеряют температуру.
Измеряют температуру и в аэропорту Одессы. Медики санитарно карантинной службы в халатах и масках работают одновременно, чтобы пассажиры не задерживались и проходили дальше на паспортный контроль. Проверяют и экипаж.
"Всех подозрительных, которые прибывают с Китая, из других эпиднеблагополучных стран, мы опрашиваем, берем домашние адреса, телефоны и далее передаем на территорию, и они обслуживают, опрашивают, посещают" – говорит врач санитарно-карантинного отдела аэропорта "Одесса" Игорь Гринчук.
Пассажиры относятся к этим мероприятиям преимущественно с пониманием.
"Проверяли температуру, все хорошо, культурно, без проблем. Очень быстро, даже минуты не прошло", – говорит пассажир самолета из Стамбула Иван Сиротинко.
В Одесской области подготовили изолированные боксы и комнаты в Одесской, Черноморской и в Измаильской больницах. Областной лабораторный центр получил тесты на выявление вируса.
Ранее "Сегодня" писали о том, что в Италии, где живет и работает немало украинцев, по состоянию на 27 февраля зафиксировано более 400 случаев заболевания, 12 человек умерли.
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