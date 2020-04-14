На телеканале "Украина 24" – премьера новой программы "Украина с Тиграном Мартиросяном"

Сегодня, 14 апреля, в эфире телеканала "Украина 24" стартует новая информационно-политическая программа "Украина с Тиграном Мартиросяном".
Гостями премьерного эфира станут глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и лидеры других фракций парламента.
- Результаты внеочередного заседания Рады. Что приняли народные избранники? Соберутся ли депутаты снова завтра и как планируют изменить регламент?
- Бюджет чрезвычайной ситуации. Сможет ли Украина преодолеть коронавирус и его экономические последствия?
- Закон о банках. Когда и как рассмотрят документ, учитывая рекордное количество поправок? И какова судьба изменений в закон о земле?
- Что будет с местными выборами в случае продолжения карантина?
Ответы на эти вопросы вы получите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
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