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На телеканале "Украина 24" – премьера новой программы "Украина с Тиграном Мартиросяном"

14 апреля, 14:57

Сергей Остапенко

В гостях - Дмитрий Разумков и Давид Арахамия

Сегодня, 14 апреля, в эфире телеканала "Украина 24" стартует новая информационно-политическая программа "Украина с Тиграном Мартиросяном".

Гостями премьерного эфира станут глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и лидеры других фракций парламента.

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  • Результаты внеочередного заседания Рады. Что приняли народные избранники? Соберутся ли депутаты снова завтра и как планируют изменить регламент?
  • Бюджет чрезвычайной ситуации. Сможет ли Украина преодолеть коронавирус и его экономические последствия?
  • Закон о банках. Когда и как рассмотрят документ, учитывая рекордное количество поправок? И какова судьба изменений в закон о земле?
  • Что будет с местными выборами в случае продолжения карантина?

Ответы на эти вопросы вы получите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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Дмитрий Разумков Давид Арахамия Украина 24 Тигран Мартиросян Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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