На канале "Украина 24" стартует информационно-политическая программа "Украина с Тиграном Мартиросяном"

С понедельника по пятницу в 18:00 ведущий будет обрисовывать зрителю картину дня и представлять различные точки зрения на происходящее в стране и мире

14 апреля канал "Украина 24" представит информационно-политическую программу "Украина с Тиграном Мартиросяном". С понедельника по пятницу в 18:00 ведущий будет обрисовывать зрителю картину дня и представлять различные точки зрения на происходящее в стране и мире. Не пропустите – будьте всегда в курсе событий!

"Вместе с информационным каналом "Украина 24" мы начали работу над проектом "Украина с Тиграном Мартиросяном". Я каждый день с понедельника по пятницу в прямом эфире буду анализировать значимые темы дня, обсуждать факты и разбираться с предположениями. Без драмы, пафоса и многословия. Обещаю, что это будет авторитетно, компетентно и злободневно", – делится Тигран Мартиросян.

"Украина с Тиграном Мартиросяном" – итоговая ежедневная программа, в которой зритель получит достоверную информацию и различные мнения по поводу сегодняшних событий в Украине и в мире.

В прямом эфире Тигран Мартиросян с гостями студии обсудят ключевые события общественно-политической повестки дня страны. Всех экспертов и участников событий, политиков и чиновников, руководство страны и "серых кардиналов" власти зритель увидит вечером в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном".

Вечерний эфир Тиграна Мартиросяна будет выходить в новой студии телеканала в бизнес-центре "Леонардо".

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"Вместе с Тиграном Мартиросяном мы меняем подход к формированию информационного прайма. Сердце новой студии канала "Украина 24" – круглый стол. А что такое круглый стол? Это – символ честной дискуссии, равнозначности представленных мнений и возможности на 360 градусов сделать экспресс-обзор важнейших событий дня. Ежедневно и за два часа прайма зрителю будут представлены все существующие точки зрения на то, что происходит прямо сейчас. Значит, у зрителя будет все, чтобы делать нужные ему выводы – и достоверная информация, и все возможные мнения. Хотя я не могу не отметить, что опыт Тиграна и доверие, которым он пользуется и у зрителей, и у своих собеседников из всех политических лагерей и социальных групп, позволяют ему быть не просто модератором, но и арбитром", – рассказал глава "Новостной Группы Украина" Дмитрий Белянский.

Напомним, по пятницам праймовый выпуск новостей "Сегодня" на общенациональном телеканале "Украина" Тигран Мартиросян завершает актуальным интервью в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном".

Смотрите итоговое шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00 на канале "Украина 24".

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