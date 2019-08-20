На канале "Украина" стартует новый сезон аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"

В эфире будут поднимать новые темы, снимать программу будут новые члены команды, перед которыми стоят новые задачи

Олег Панюта / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В воскресенье, 25 августа в 19:00 в эфир канала "Украина" возвращается обновленный информационно-аналитический еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою". В новом сезоне итоговый проект расширит свое тематическое наполнение и будет содержать больше качественной авторской аналитики, экспертных заключений и современной визуализации .

"Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" будет не только информировать зрителей о актуальных темах, важных событиях, которые происходят в жизни страны и мира, но и помогать им разобраться в той или иной проблеме, получить достоверную информацию и сделать необходимые выводы.

"После короткого отдыха мы снова готовимся к эфиру. Новые темы, новые члены команды, новые задачи. Но, при этом неизменным остается наше желание – помочь зрителю разобраться в вихре событий вокруг. Вместе определить, что и как будет влиять на нас завтра. И сделать так, чтобы наша жизнь была комфортной и безопасной", – отмечает ведущий информационно-аналитического еженедельника Олег Панюта .

Аналитический еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" является проектом информационной платформы "Сегодня". Проект выходит на украинском языке каждое воскресенье в прайм-тайме в 19.00.

Смотрите "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на канале "Украина" каждое воскресенье в 19:00.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на телеканале "Украина" стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в прайм-тайм – 21:00.

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