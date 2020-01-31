На Карпаты обрушится снежный шторм: спасатели предупредили об опасности

В Укравтодоре также предупредили украинцев о скольких дорогах

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Сегодня в западных областях ожидается осложнение погодных условий из-за сильного ветра и снегопадов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что днем 31 января на западе страны порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах сильный снег, метель (объявлен I уровень опасности).

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В свою очередь в Государственно службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о существенной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей.

В Укравтодоре сообщили, что по состоянию на утро 31 января покрытие на дорогах государственного значения в западных областях с осадками мокрое. На большинстве перевалочных участках дорог без осадков, лишь на Ужоцком и Торунском перевалах (Закарпатье) небольшой снег (выпало от 2 до 7 см). Температура воздуха колеблется от 0 до -5. Состояние покрытия мокрое, на Ужоцком и Вышковском перевалах заснеженное.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработки покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

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