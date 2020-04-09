На карте Украины показали всех, кто вернулся из-за границы и не изолировался

В Министерстве цифровой трансформации Украины создали карту, на которой показано невыполнение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из стран, где бушует коронавирус.
Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров в своем Facebook.
"Создали карту, которая демонстрирует невыполнение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует коронавирус", - заявил он.
По данным министра, был проведен анализ большого объема данных и определены населенные пункты, в которых живут люди, вернувшиеся из-за границы и меньше всего выполняли карантин, не выдержали самоизоляции в 14 дней после возвращения.
"Что означают цвета на карте?
Желто-горячий – 50-200 человек не придерживались карантина
Красный – более 200.
При этом в больших городах берутся данные на площади 500 на 500 метров", – заявил Федоров.
По его словам, министерство получило от операторов мобильной связи данные о более 500 тысячах людей.
"Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта. На основании этих данных создавалась карта, которой могут пользоваться Совет национальной безопасности и обороны, а также Минздрав", – подчеркнул министр.
В комментариях к своему сообщению министр прикрепил официальную карту Минздрава, на которой показаны подтвержденные случаи коронавируса по Украине:
По его словам, карту используют государственные учреждения для ряда целей:
- чтобы оценивать уровень выполнения карантина людьми, у которых есть большой риск быть носителями COVID-19 в разных городах;
- для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где худший уровень выполнения;
- для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.
Напомним, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса, в том числе за последние сутки 224 инфицированных.
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