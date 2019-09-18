На кинофестивале в Торонто Фонд Янковского и Госкино провели 2-й Украинский деловой завтрак

6 сентября, уже второй год подряд в Канаде, на крупнейшем в Северной Америке 44-ом Международном кинофестивале в Торонто (TIFF 2019) Фонд Игоря Янковского и Госкино Украины организовали и успешно провели деловой завтрак под неизменным слоганом «Ukraine Is Your Destination»

Презентация новых украинских фильмов в комплексе TIFF Bell Lightbox в центре Торонто собрала более 60 отечественных и зарубежных продюсеров, дистрибьюторов и других профессионалов киноиндустрии.

Открыла встречу Светлана Сухина, соучредитель Благотворительного Фонда Игоря Янковского. Она подчеркнула, что за последние семь лет Фонд Янковского провел десятки подобных встреч на крупнейших международных кинофестивалях. И уже сейчас можно говорить о первых положительных результатах этой работы. Не случайно практически на всех мировых кинофестивалях категории "А", аккредитованных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), в этом году были представлены украинские фильмы. Вот и на кинофестивале в Торонто в этом году в различных конкурсных программах участвуют три украинских фильма.

"Второй год подряд в Канаде Фонд Янковского организует деловой завтрак на кинофестивале в Торонто. Ранее такие события мы традиционно проводили в Каннах, Берлине, Лондоне, Локарно, Карловых Варах и везде видели большую заинтересованность в сотрудничестве с украинскими продюсерами. И для нас очень важно, что после таких индустриальных встреч рождаются новые международные проекты, украинские режиссеры снимают фильмы в копродукции со своими зарубежными коллегами", – отметила меценат Светлана Сухина.

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Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко подчеркнул важность недавно подписанного между Украиной и Канадой Договора о совместном аудиовизуальном производстве. Этот документ открывает перед украинскими кинематографистами новые возможности для съемок совместных фильмов с канадскими коллегами, дает им доступ к финансированию проектов из различных канадских фондов.

"Как и в любой другой индустрии, ты делаешь бизнес не с бизнесом, а с людьми. Поэтому такие встречи, как сегодняшний Украинский деловой завтрак имеют колоссальную ценность, так как позволяют свести на одной площадке профессионалов из разных стран. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча будет способствовать рождению новых совместных украинско-канадских проектов. Для канадцев это просто позитивный шок, что Украина, которая находится в таких тяжелых условиях, может производить качественный мирового класса кинопродукт", - заявил посол Андрей Шевченко.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино в 2014-2019 гг. Филипп Ильенко кратко ознакомил собравшихся с сутью Договора между Украиной и Канадой о совместном аудиовизуальном производстве, над которым он работал последние несколько лет.

Продюсер и владелец компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов представил три фильма, участвующих в программе TIFF 2019. Это художественный фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, украинско-чешско-словацкий фильм "Пофарбоване пташеня" режиссера Вацлава Маргула и украинско-израильский короткометражный фильм "Анна" Декеля Беренсона. Последний фильм также представляла украинский продюсер Ольга Бесхмельницына.

Все эти фильмы были созданы при поддержке Госкино Украины. Гости завтрака с интересом просмотрели тизеры этих картин.

Дмитрий Бирман

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